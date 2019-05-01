В КНДР пытаются решить проблему нехватки продовольствия

Photo : YONHAP News

3 мая газета «Нодон синмун» разместила на первой странице статью под названием «Найдём новую землю и увеличим сельскохозяйственные угодья». В ней северокорейские власти указывают, что решение проблемы продовольствия лежит в увеличении площади посевных земель. Делать это предлагается за счёт расчистки новой земли, а также восстановления угодий, пришедших в упадок после наводнений и селей. Эти усилия являются частью принципа опоры на свои силы и борьбы с враждебными силами. Ранее, 29 апреля газета призывала к наращиванию производства риса, указывая, что он «ценнее золота». В феврале Север сообщал о сокращении объёмов производства продовольствия на 500 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, обратившись за экстренной помощью к международным гуманитарным организациям.