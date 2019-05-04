Северокорейские СМИ сообщили об успешных испытаниях новых видов вооружений

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ сообщили в воскресенье о проведении «успешных испытаний» новых ракетных орудий и тактического управляемого оружия. По сообщению агентства ЦТАК, целью проведённых 4 мая учений была «проверка точности выполнения огневых задач и боеспособности вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта». В ходе учений были «проверены точность боевых характеристик дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактического управляемого оружия». Газета «Нодон синмун» опубликовала фотографии с места проведения стрельб. Сообщается, что за ходом учений лично наблюдал председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын, который «ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы». Место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов не уточняются.