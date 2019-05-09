Мун Чжэ Ин: Запуском ракет КНДР могла продемонстрировать недовольство итогами саммита в Ханое

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Запуском ракет КНДР могла продемонстрировать недовольство итогами северокорейско-американского саммита в Ханое. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, участвуя 9 мая в специальной программе телерадиокомпании KBS «Спросим у президента». Он сказал также, что Пхеньян мог тем самым попытаться оказать давление на Вашингтон, подтолкнув его к возобновлению диалога. Глава государства напомнил, что, по мнению военных, Пхеньян запустил ракеты малой дальности. Однако, если выяснится, что они оснащены боеголовками, данные запуски являются явным нарушением резолюций СБ ООН. Если северокорейская сторона будет продолжать подобные действия, проблемы не будут решены путём диалога и консультаций. Если у Пхеньяна есть какие-либо претензии, он должен заявить о них за столом переговоров, - отметил Мун Чжэ Ин.