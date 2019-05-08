Reuters: Остаётся возможность, что КНДР испытала баллистические ракеты

В министерстве обороны США не исключают, что 9 мая КНДР запустила в сторону Восточного моря баллистические ракеты. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Пентагоне. Однако на официальном сайте оборонного ведомства никакой информации с таким содержанием нет. Резолюция СБ ООН под номером 2397 запрещает Северу применение любых технологий баллистических ракет. Дональд Трамп, комментируя последний ракетный запуск в КНДР, сказал, что внимательно наблюдает за ситуацией, относясь к ней очень серьёзно. Вместе с тем, в США на официальном уровне подчёркивается, что речь идёт о ракетах малой дальности, что не нарушает условий для продолжения диалога.