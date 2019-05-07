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Экономика

Правительство РК: Влияние дополнительных американских пошлин в отношении Китая будет ограниченным

Write: 2019-05-13 11:24:45Update: 2019-05-13 15:49:27

Правительство РК: Влияние дополнительных американских пошлин в отношении Китая будет ограниченным

Photo : YONHAP News

В правительстве РК считают, что введение дополнительных американских пошлин в отношении Китая окажет ограниченное влияние на внутреннюю реальную экономику. Такой вывод был озвучен 13 мая на заседании правительства по вопросам макроэкономики и финансов, состоявшемся под председательством первого заместителя министра планирования и финансов Ли Хо Сына. Он озвучил вышеуказанную позицию, отметив также, что введение американской стороной пошлин является новым фактором нарастания дестабилизации на мировом рынке. В случае чрезмерного ухудшения ситуации на финансовом рынке РК правительство намерено принять своевременные меры. Ли Хо Сын отметил, что в настоящий момент США и Китай проявляют готовность к продолжению диалога, поэтому не следует проявлять чрезмерную обеспокоенность. Он также заявил, что, по некоторым прогнозам, экспорт во втором полугодии улучшится, благодаря восстановлению спроса на полупроводники. 
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