Правительство РК: Влияние дополнительных американских пошлин в отношении Китая будет ограниченным

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В правительстве РК считают, что введение дополнительных американских пошлин в отношении Китая окажет ограниченное влияние на внутреннюю реальную экономику. Такой вывод был озвучен 13 мая на заседании правительства по вопросам макроэкономики и финансов, состоявшемся под председательством первого заместителя министра планирования и финансов Ли Хо Сына. Он озвучил вышеуказанную позицию, отметив также, что введение американской стороной пошлин является новым фактором нарастания дестабилизации на мировом рынке. В случае чрезмерного ухудшения ситуации на финансовом рынке РК правительство намерено принять своевременные меры. Ли Хо Сын отметил, что в настоящий момент США и Китай проявляют готовность к продолжению диалога, поэтому не следует проявлять чрезмерную обеспокоенность. Он также заявил, что, по некоторым прогнозам, экспорт во втором полугодии улучшится, благодаря восстановлению спроса на полупроводники.