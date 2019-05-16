Сеул рассмотрит возможность оказания продовольственной помощи КНДР

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Правительство РК приняло решение рассмотреть возможность оказания продовольственной помощи уязвимым слоям населения КНДР. Такое решение связано с соответствующим призывом главы Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвида Бисли. Встретившись в Сеуле с президентом РК Мун Чжэ Ином, министром по делам воссоединения Ким Ён Чхолем и главой МИД Кан Гён Хва, он отметил серьёзность продовольственной проблемы в КНДР. Ким Ён Чхоль выразил согласие с позицией WFP, заявив, что необходимо разделять понятия гуманизма и политики. Он обещал рассмотреть возможность поддержки Севера. В нынешней ситуации, когда КНДР, запустив ракеты, провела демонстрацию силы, правительство не может без веских оснований говорить о прямом предоставлении продовольствия КНДР. Поэтому помощь будет предоставляться, скорее всего, через международные организации.