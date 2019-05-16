16% южнокорейских подростков зависимы от смартфонов и интернета

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16% южнокорейских подростков РК чрезмерно зависимы от смартфонов или интернета. На это указывают представленные 14 мая результаты исследования, проведённого министерством по делам женщин и семьи среди 1 млн 286 тыс. школьников. Около 5% респондентов испытывают зависимость одновременно от смартфонов и интернета. В группе риска, которая нуждается в помощи специалистов, находятся 2,2%. В министерстве отмечается, что исследование показало значительный рост зависимости от интернета и смартфонов среди девочек. Таким образом, школьники всё больше времени проводят не с семьёй, а в интернете, что является серьёзной проблемой.