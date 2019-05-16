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Корея: Юг-Север

Делегация Красного Креста КНДР посещает Китай

Write: 2019-05-15 13:36:31Update: 2019-05-15 14:25:17

Делегация Красного Креста КНДР посещает Китай

Делегация Красного Креста КНДР посещает Китай. Как сообщило агентство ЦТАК, она отбыла во вторник из Пхеньяна. Делегацию возглавляет заместитель председателя центрального комитета общества Пэк Ён Хо. Другие детали в сообщении не приводятся.  Между тем, наблюдатели не исключают, что северокорейские представители обратятся к Китаю за гуманитарной помощью. В последнее время участились сообщения о том, что продовольственные трудности в КНДР усугубляются. В 2016 году Китай предоставил Северу чрезвычайную помощь через Красный Крест. Ранее в этом месяце Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщили в совместном докладе, что урожай сельскохозяйственных культур в КНДР в прошлом году оказался минимальным с 2008 года. В результате не менее 10 млн человек, или 40% населения КНДР, испытывают нехватку продовольствия. 
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