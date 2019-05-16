Делегация Красного Креста КНДР посещает Китай. Как сообщило агентство ЦТАК, она отбыла во вторник из Пхеньяна. Делегацию возглавляет заместитель председателя центрального комитета общества Пэк Ён Хо. Другие детали в сообщении не приводятся. Между тем, наблюдатели не исключают, что северокорейские представители обратятся к Китаю за гуманитарной помощью. В последнее время участились сообщения о том, что продовольственные трудности в КНДР усугубляются. В 2016 году Китай предоставил Северу чрезвычайную помощь через Красный Крест. Ранее в этом месяце Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщили в совместном докладе, что урожай сельскохозяйственных культур в КНДР в прошлом году оказался минимальным с 2008 года. В результате не менее 10 млн человек, или 40% населения КНДР, испытывают нехватку продовольствия.