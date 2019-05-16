Kakao Corp - первое в РК венчурное предприятие, вошедшее в число крупных компаний

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Kakao Corp стала первой в РК IT-компанией, отнесённой к категории крупных компаний с капиталом более 10 трлн вон, которая начинала работу в качестве венчурного предприятия. По данным комиссии по добросовестной конкуренции, Kakao Corp зарегистрирована в качестве акционерного общества с ограниченной ответственностью с элементами взаимного инвестирования. По объёму капитала, который составил 10 трлн 60 млрд вон или 8,5 млрд долларов, она заняла 32-е место среди аналогичных учреждений страны. У Kakao Corp 71 филиал. Компания начала работу в 2006 году в качестве венчурного предприятия Iwilab. В 2010 году, после популяризации мессенджера Kakao Talk, название было изменено на Какао. В 2014 году её масштабы значительно возросли после объединения с Daum Communications. Далее Kakao начала расширять деятельность в сфере финансов, контентов, транспорта и т.д. Такие крупные IT-корпорации как Naver и Nexon, которые также начинали с венчурных предприятий, имеют гораздо больший капитал, чем Kakao. Тем не менее, они относятся к категории больших компаний, что ниже статуса крупных, в связи с большой долей активов за рубежом.