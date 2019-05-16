В первом квартале Вьетнам посетили более 1 млн южнокорейцев

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В первом квартале этого года Вьетнам посетили 1 млн 110 тыс. южнокорейцев. Как сообщили в Национальной организации туризма Кореи, Вьетнам стал среди граждан РК вторым самым популярным местом для зарубежного посещения, обойдя Китай. На первом месте Япония. Нынешний показатель на 24,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Квартальная отметка впервые превысила 1 млн человек. Если подобная тенденция продолжится, то по итогам года показатель превысит 4 млн человек. Годовая отметка впервые достигла 1 млн туристов в 2015 году, 2 млн - в 2017 году, 3 млн - в прошлом году. Таким образом, ежегодный рост составил 30-50%.