Дипломаты из России и США обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

15 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и спецпредставителя США по Корейскому полуострову Стивена Бигэна. Как отмечается в информационном сообщении на сайте российского МИД, «обсуждались перспективы развития ситуации в субрегионе и возможные шаги всех вовлечённых в урегулирование государств в интересах дальнейшего продвижения политико-дипломатического процесса». Как сообщил агентству Ёнхап представитель госдепартамента, Стивен Бигэн и Игорь Моргулов провели беседу «в рамках продолжающихся американо-российских дискуссий о денуклеаризации Северной Кореи, в том числе о необходимости соблюдения существующих санкций до тех пор, пока не будет достигнута окончательная денуклеаризация Северной Кореи».