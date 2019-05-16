РК и Франция продолжают диалог о сотрудничестве в экономике

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17 мая в отеле Lotte в Сеуле состоялось третье заседание представителей РК и Франции по вопросам экономики. Его организаторами являются министерство промышленности, торговли и энергетики РК и министерство экономики и финансов Франции. Данное мероприятие проводится с 2014 года. Стороны обсудили вопросы противодействия распространению протекционизма во внешней торговле, план расширения сотрудничества в новых отраслях, обменялись мнениями о развитии водородной экономики, привлечению инвестиций и реализации инновационной промышленности. Правительство РК призвало оказать поддержку в расширении квот на ввоз на европейский рынок ряда важных наименований товаров. Помимо этого, стороны договорились совместно работать над реализацией четвёртой промышленной революции, расширяя сотрудничество в новых отраслях.