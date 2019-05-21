Три фракции Национального собрания РК сели за стол переговоров

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20 мая состоялась первая встреча лидеров фракций трех политических партий РК спустя 20 дней после того, как оппозиционная партия Свободная Корея объявила о начале акции протеста против политики нынешнего правительства. Переговоры продолжались в течение двух часов. В итоге стороны пришли к соглашению о необходимости скорейшей нормализации работы Национального собрания. Между тем, разногласия между политическими партиями по-прежнему остаются. Правящая Демократическая партия Тобуро настаивает на скорейшем рассмотрении законопроекта о дополнительном бюджете размером в 5,6 млрд долларов. В свою очередь, партия Свободная Корея выступает против внесения ряда законопроектов в категорию ускоренного рассмотрения. Вместе с этим, она не согласна с нынешним содержанием законопроекта о дополнительном бюджете, считая необходимым сосредоточить его на борьбе с микропылью и ликвидации последствий недавних стихийных бедствий, в том числе лесной пожар в провинции Канвондо и землетрясение в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто. Очередное собрание планируется провести в самое ближайшее время.