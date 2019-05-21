Выявлены нарушения процедуры тендера на поставку истребителей для ВВС РК

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Комитет по аудиту и инспекциям РК выступил с заявлением об обнаружении некоторых нарушений в процессе проведения тендера на поставку истребителей американской корпорацией Lockheed Martin. Подробности результатов проверки не указываются, потому как ее содержание составляет государственную тайну. Напомним, в апреле 2011 года правительство РК в целях повышения боеспособности ВВС страны приняло законопроект о проведения тендера F-X 3 для закупки истребителей. В августе 2013 года американский истребитель F-15SE компании Boeing стал единственным фаворитом тендера. Однако следом военные приняли решение о закупке 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6,1 млрд долларов. Условия контакта определяли передачу корейской стороне технологий Lockheed Martin, как оказалось в последствии, не столь существенных. Дело получило широкий резонанс, в связи с чем комитет по аудиту и инспекциям РК приступил к проверке условий проведения тендера.