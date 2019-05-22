Правительство РК планирует принять часть основных конвенций МОТ

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Правительство РК намерено ускорить ратификацию трёх из четырёх основных конвенций Международной организации труда (МОТ). До сих пор РК ратифицировала лишь 29 из 189 конвенций этой организации. Власти заявили о намерении одобрить основополагающие конвенции, которые касаются свободы ассоциации и запрета принудительного труда. В случае их ратификации трудовые условия в РК значительно изменятся. К примеру, работники, нанимаемые на особых условиях, в том числе временно, а также уволенные, смогут организовывать профсоюзы. РК состоит в организации с 1991 года, однако большинство основных конвенций МОТ всё ещё не одобрены парламентом, что вызывает постоянную критику мирового сообщества. Так, недавно Европейская комиссия официально потребовала от РК принять вышеуказанные конвенции, предупредив о возможном введении ограничительных мер во взаимной торговле. Однако в РК выполнение обязательств перед МОТ представляется непростой задачей, учитывая разницу позиций политических сил, а также обеспокоенность деловых кругов.