В Сеуле считают необходимым оказание продовольственной помощи КНДР

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Члены консультативного комитета при департаменте обменов и сотрудничества министерства по делам воссоединения РК считают необходимым оказание Пхеньяну продовольственной помощи. В ходе совещания, состоявшегося 22 мая с участием министра по делам воссоединения Ким Ён Чхоля, эксперты также подчеркнули необходимость контроля за распределением помощи. Они представили своё мнение о решении таких задач как мирное использование демилитаризованной зоны, активизация сотрудничества неправительственных организаций и региональных органов Юга и Севера. Министр Ким Ён Чхоль вновь подчеркнул, что предоставление Пхеньяну гуманитарной помощи должно осуществляться независимо от политической ситуации.