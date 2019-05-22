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Корея: Юг-Север

В Сеуле считают необходимым оказание продовольственной помощи КНДР

Write: 2019-05-23 13:11:22Update: 2019-05-23 13:38:26

В Сеуле считают необходимым оказание продовольственной помощи КНДР

Photo : KBS News

Члены консультативного комитета при департаменте обменов и сотрудничества министерства по делам воссоединения РК  считают необходимым оказание Пхеньяну продовольственной помощи.  В ходе совещания, состоявшегося 22 мая с участием министра по делам воссоединения Ким Ён Чхоля, эксперты также подчеркнули необходимость контроля за распределением помощи. Они представили своё мнение о решении таких задач как мирное использование демилитаризованной зоны, активизация сотрудничества неправительственных организаций и региональных органов Юга и Севера. Министр Ким Ён Чхоль вновь подчеркнул, что предоставление Пхеньяну гуманитарной помощи должно осуществляться независимо от политической ситуации. 
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