Белый дом: Президент США намерен сохранять добрые отношения с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на том, чтобы сохранять добрые отношения с лидером КНДР Ким Чон Ыном, сообщила в воскресенье в интервью NBC представитель Белого дома Сара Сандерс. По её словам, Трамп считает, что Ким Чон Ын намерен выполнять взятые на себя обязательства и двигаться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Что касается недавних ракетных пусков, то они не представляли угрозы для США и их союзников,- подчеркнула Сара Сандерс. Сам Дональд Трамп написал в субботу в своём Twitter, что не испытывал беспокойства по поводу пусков северокорейских ракет, поскольку выстрелы производились из «небольших орудий». Между тем, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал недавние северокорейские ракетные пуски нарушением резолюций Совбеза ООН.