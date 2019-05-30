По меньшей мере 7 южнокорейских туристов погибли в Будапеште в результате крушения прогулочного судна

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По меньшей мере 7 южнокорейских туристов погибли в результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште. Трагедия произошла 29 мая в 21 час по местному времени. Судно перевернулось в центре города напротив здания парламента Венгрии в результате столкновения с другим судном. На борту затонувшего судна находились 33 пассажира и два члена экипажа. Удалось спасти семерых туристов, которых доставили в ближайшие больницы. Из воды подняты также 7 трупов. 19 туристов и 2 члена экипажа числятся пропавшими без вести. Спасательные работы затруднены из-за сильного дождя. В посольстве РК в Венгрии создана рабочая группа, на место трагедии постоянно находится один из дипломатов.