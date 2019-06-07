Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Главы РК и Финляндии обсудят вопросы мира и экономического сотрудничества

Write: 2019-06-10 10:18:40Update: 2019-06-10 16:34:46

Главы РК и Финляндии обсудят вопросы мира и экономического сотрудничества

Photo : YONHAP News

Президенты РК и Финляндии Мун Чжэ Ин и Саули Ниинистё обсудят в понедельник в Хельсинки вопросы, касающиеся мирного процесса на Корейском полуострове и расширения двусторонних партнёрских отношений.   Южнокорейский лидер прибыл в воскресенье в Хельсинки с трёхдневным государственным визитом, который является первой частью его поездки по странам Северной Европы. Посещение Хельсинки носит символический характер с учётом того, что с 1 июля Финляндия начинает председательствовать в Европейском Союзе. Кроме того, именно Финляндия возглавила «хельсинкский процесс», способствовавший снижению напряжённости между советским и западным блоками в эпоху «холодной войны».  В повестке дня саммита будут также вопросы углубления двустороннего сотрудничества в связи с четвёртой промышленной революцией, поскольку Финляндия является мировым лидером в сфере стартапов.  По окончании  саммита панируется подписание меморандума о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в данной области. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем