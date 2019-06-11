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В мире

Президент США сообщил о получении «красивого» и «очень тёплого» письма от лидера КНДР

Write: 2019-06-12 10:42:30Update: 2019-06-12 18:12:09

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник журналистам в Белом доме, что получил накануне «красивое» и «очень тёплое» письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. Не раскрыв подробностей полученного сообщения, Трамп отметил, что это было «очень личное» письмо, а КНДР  обладает «огромным потенциалом» под руководством Ким Чон Ына. «У нас очень хорошие отношения… Я думаю, что произойдёт что-то очень позитивное»,- отметил Дональд Трамп.   12 июня исполнился год после первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре, участники которого договорились достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна. Второй саммит в феврале оказался неудачным из-за различий во взглядах на масштабы денуклеаризации КНДР.   
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