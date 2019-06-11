В 110 км от места трагедии на Дунае нашли ещё одно тело

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13 июня в 1:35 ночи в 110 км от места гибели прогулочного катера Hableany было найдено ещё одно тело, которое предположительно принадлежит одному из погибших южнокорейских туристов. Если подтвердится, что это один из пассажиров катера, то останется найти ещё троих пропавших без вести. Южнокорейская оперативная группа планирует расширить зону поиска. В радиусе пяти километров от места трагедии поисковые работы будут вестись при помощи сонара. Hableany затонул 29 мая в реке Дунай в центре Будапешта вместе с пассажирами в результате столкновения с круизным лайнером Viking Sigyn. На его борту находились 33 южнокорейских туриста и 2 члена экипажа. Непосредственно после катастрофы удалось спасти семерых туристов, кроме того, из воды были извлечены семь тел погибших. 12 июня судно было поднято на поверхность для осмотра внутренних помещений.