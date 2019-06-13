Объём прямых инвестиций РК за рубежом достиг рекордной отметки

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Под влиянием усиления в США протекционизма в торговле в первом квартале этого года объём прямых южнокорейских инвестиций за рубежом составил 14 млрд 110 млн долларов, что является рекордной отметкой. Об этом сообщили в министерстве планирования и финансов. В годовом исчислении показатель вырос на 44,9%. 41% данных инвестиций пришёлся на производственную отрасль. Далее следуют финансовая и страховая отрасль, недвижимость, торговля, обрабатывающая промышленность и другие. 25,9% прямых инвестиций южнокорейских компаний и частных лиц пришлись на США. Это связано со стремлением инвесторов закрепиться на американском рынке, учитывая усиление протекционизма в торговой политике Вашингтона. Далее следуют Китай – 12% и Каймановы острова – 8,9%.