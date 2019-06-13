В провинции Кёнгидо зафиксировано появление малярийного комара

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В РК впервые в этом году обнаружен молярийный комар. Об этом 14 июня сообщили в корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Речь идёт о селе Тханъён-мён города Пхачжу провинции Кёнгидо. В связи с этим, в близлежащих районах - провинциях Кёнгидо, Канвондо и городе Инчхон - объявлено соответствующее предупреждение. Специалисты рекомендуют использовать средства против комаров и носить одежду с длинными рукавами. Малярийные комары в своём большинстве активны с наступлением сумерек до 2-4 часов утра. В случае обнаружения симптомов укуса малярийным комаром - постоянно чередующейся высокой температуры и озноба - необходимо обратиться в медицинское учреждение.