В Кванчжу пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта

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С 12 по 28 июля в городе Кванчжу состоится чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной ассоциации плавания. В минувший четверг завершилась регистрация участников. Как ожидается, в состязании примут участие 7.266 спортсменов из 209 стран мира. Это намного больше по сравнению с чемпионатами мира, прошедшими в Казани и Будапеште. Самая большая делегация приедет из США - 242 человека. Россию представят 174 , Республику Корея - 118 человек. Южнокорейская сборная возлагает большие надежды на спортсменку Ким Со Ён, выигравшую золотую медаль на Азиатских играх-2018 и серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию в этом году. Также медаль может завоевать спортсменка Им Да Соль, установившая рекорд для корейской сборной на 100-метровке во время отборочных соревнований и чемпионата по плаванию Тонъа.