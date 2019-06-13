Стивен Бигэн на следующей неделе посетит РК

Примерно на следующей неделе спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит РК. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел РК. Данная поездка будет предшествовать визиту президента США Дональда Трампа в Сеул, который запланирован на 29 июня. Стивен Бигэн собирается заранее обсудить повестки, связанные с денуклеаризацией Севера. Между тем, спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун 19 июня отправится с рабочим визитом в США, где он в Атлантическом совете проведёт переговоры с Бигэном. Заседание рабочей группы по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова проводиться не будет.