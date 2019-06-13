Стивен Бигэн на следующей неделе посетит РК

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Примерно на следующей неделе спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит РК. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел РК. Данная поездка будет предшествовать визиту президента США Дональда Трампа в Сеул, который запланирован на 29 июня. Стивен Бигэн собирается заранее обсудить повестки, связанные с денуклеаризацией Севера. Между тем, спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун 19 июня отправится с рабочим визитом в США, где он в Атлантическом совете проведёт переговоры с Бигэном. Заседание рабочей группы по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова проводиться не будет.