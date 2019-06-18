Расходы иностранных туристов в РК снижаются

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Средний размер расходов иностранных туристов в РК упал до уровня десятилетней давности. В докладе министерства культуры, спорта и туризма и Национальной организации туризма Кореи, представленном 18 июня, говорится, что в первом квартале показатель составил 1.268 долларов за поездку. Это на 12,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Данная отметка в середине 2000-х держалась на уровне в 1.200 долларов, но затем начала расти, к 2015 году достигнув максимума в 1.713 долларов. Значительное снижение показателя началось в связи с давлением Китая на туристическую отрасль РК в связи с размещением в стране американских систем ПРО THAAD. В этом году объём расходов упал ниже отметки в 1.300 долларов. Средний показатель среди китайских туристов составил - 1.735 долларов, среди тайванцев - 1.131 доллар, американцев – 1.103 доллара, японцев – 772 доллара. Средний срок пребывания туристов в стране почти не изменился, составив семь дней. Уровень повторного посещения вырос на 4,7% до 59,2%. Степень удовлетворённости поездкой также выросла на 0,2% до 93,9%. В профильных кругах указывают на то, что снижение расходов туристов может быть во многом связано с уменьшением количества китайских туристов.