Ли До Хун отправляется с рабочей поездкой в Вашингтон

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18 июня спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправляется с рабочим визитом в США. Ранее, в ходе турне по странам Северной Европы южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что переговоры КНДР и США по денуклеаризации должны проходить не только на высшем уровне, но и в формате рабочих контактов. 19 июня Ли До Хун примет участие в заседании Атлантического совета в Вашингтоне, в ходе которого проведёт переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Совместно они выступят с речью на вышеуказанном мероприятии. По этому поводу помощник президента РК по вопросам воссоединения, иностранных дел и безопасности Мун Чжон Ин заявил, что если Бигэн озвучит в ходе выступления смелое предложение для Севера, то это может привести к изменениям в диалоге КНДР и США. Сразу после завершения программы визита Ли До Хуна в США, 24 июня Стивен Бигэн посетит РК. Предполагается, что он пробудет в Сеуле до намеченного на 29 июня визита в РК американского президента Дональда Трампа.