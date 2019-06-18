Промышленные компании РК чувствуют нарастающую угрозу со стороны развивающихся стран

Южнокорейские компании не уверены в своих силах в вопросе конкуренции с предприятиями новых развивающихся стран. Об этом 18 июня сообщили в торговой палате РК, представив результаты опроса 500 южнокорейских промышленных предприятий. 35,9% из них считают схожим уровень конкурентоспособности РК, Китая и других новых индустриальных стран. 5,4% указали, что уступают им по данному показателю. Таким образом, неуверенность в гонке на меняющемся мировом рынке выразили 41,3%. В 2010 году данная отметка не превышала и 10%. Всё это свидетельствует о том, что местные компании чувствуют нарастающую угрозу со стороны развивающихся стран. 61,2% опрошенных компаний отметили низкую конкурентоспособность по отношению к предприятиям из развитых стран. Данный показатель за 10 лет вырос на 20%. Вместе с этим, две из трёх компаний считают, что в стране не ведутся работы по развитию новых сфер промышленности.