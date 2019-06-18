Ким Ён Чхоль: СК и США готовятся к возобновлению переговоров

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Министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль заявил, что, насколько ему известно, КНДР и США готовят проект новых переговоров по денуклеаризации. Об этом он заявил 19 июня, отвечая на вопросы после выступления на Международном форуме мира на Корейском полуострове. По его словам, на разрешение разногласий по техническим моментам потребуется время, но важным является возобновление диалога. Говоря о предстоящих саммитах КНДР и КНР, США и Китая, а также РК и США, Ким Ён Чхоль заявил, что их самой важной целью является формирование условий для успешного проведения северокорейско-американского саммита. Министр отметил, что переговоры это многоступенчатый процесс. Так, то, что в Ханое СК и США ознакомились с взаимными позициями, позволит в последующих контактах более быстро достичь реального результата. Ким Ён Чхоль также заявил, что правительство будет продолжать последовательную реализацию межкорейского гуманитарного сотрудничества, независимо от политической ситуации. «Гуманитарная помощь северянам - это не просто сочувствие или односторонняя благотворительность, а выполнение обещаний о межкорейском сотрудничестве и инвестирование для нас самих», - подытожил министр.