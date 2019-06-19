Стивен Бигэн: в отношениях КНДР и США требуется гибкий подход

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн призвал Пхеньян к возобновлению диалога. Об этом он заявил 19 июня в Вашингтоне в ходе выступления на мероприятии, организованном Атлантическим советом и фондом Восточной Азии. Бигэн указал на то, что двери к переговорам открыты для СК, выразив надежду на возобновление диалога в ближайшем будущем. Вместе с тем, он сказал, что понимает необходимость гибкого подхода со стороны США и КНДР. По его словам, к настоящему моменту между двумя странами проводились неоднократные контакты, в том числе при содействии третьих сторон. На этом же мероприятии спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун подчеркнул, что переговоры с КНДР это не выбор, а необходимость. Он подтвердил исполнение Сеулом обязательств по международным санкциям, введённым против КНДР. Одновременно, Бигэн указал на то, что в течение «потерянного десятилетия», в котором акцент делался на санкциях, сама цель по достижению полной денуклеаризации Севера, напротив, отдалилась. Ли До Хун призвал КНДР ответить на предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о проведении межкорейского саммита до визита главы Белого дома Дональда Трампа в РК. В заключение он подчеркнул, что нынешний момент является для СК прекрасным шансом, который нельзя упустить. Спецпредставители РК и США по вопросам КНДР выразили надежду на то, что визит председателя КНР в Пхеньян сыграет конструктивную роль в возобновлении переговоров с КНДР.