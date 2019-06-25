В РК понизился индекс потребительских настроений

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Индекс потребительских настроений в РК снижается второй месяц подряд. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, он составил в июне 97,5 пунктов. Это на 0,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Для сравнения берётся период с 2013 по 2018 год. Показатель рос с декабря прошлого по апрель этого года. Главной причиной нынешнего снижения является увеличение доли потребителей, которые через полгода намерены снизить свои расходы.