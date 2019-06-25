Пока нет конкретного решения относительно южнокорейско-японского саммита в Японии

Пока не принималось никаких решений относительно проведения южнокорейско-японского саммита в рамках предстоящего на этой неделе в Японии саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу прокомментировать заявление южнокорейского представителя о том, что такая встреча не состоится. Японский представитель признал, что отношения между Сеулом и Токио находятся на очень сложной стадии. В этой связи раздаются призывы провести саммит для урегулирования двустороннего конфликта, вызванного недавними судебными решениями, предписывающими некоторым японским компаниям компенсировать принудительный труд корейцев в годы колониальной оккупации. Суга дал понять, что Япония хочет сотрудничать с РК в решении ряда проблем, включая северокорейскую.