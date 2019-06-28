Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с главами Индии и Индонезии

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28 июня в рамках проходящего в японском городе Осака саммита «Большой двадцатки» президент РК Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе встречи лидеров РК и Индии состоялся обмен мнениями по вопросу активизации взаимных обменов, укрепления сотрудничества в разных сферах и установления стратегических партнёрских отношений. Мун Чжэ Ин заявил, что Индия является одним из ключевых партнёров РК в реализации новой южной политики, выразив надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений на основе крепкого доверия и дружбы. Мун Чжэ Ин и Нарендра Моди согласились с необходимостью объединения усилий в реализации южнокорейской новой южной и индийской новой восточной политик. Лидеры РК и Индонезии высоко оценили уровень развития отношений двух стран, сошлись во мнении о необходимости завершения переговоров по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве до специального саммита РК–АСЕАН, который намечен на конец ноября. Был затронут вопрос о совместном участии в крупных строительных проектах в Индонезии. Мун Чжэ Ин призвал Джоко Видодо оказать содействие в выходе южнокорейских компаний на индонезийский рынок автомобилей и нефтепродуктов. Он подчеркнул важность сотрудничества в оборонной сфере.