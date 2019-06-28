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Политика

Администрация президента РК высоко оценила итоги встречи глав двух Корей и США

Write: 2019-07-01 10:49:24Update: 2019-07-01 10:51:45

Администрация президента РК высоко оценила итоги встречи глав двух Корей и США

Photo : KBS News

В администрации президента РК выразили надежду на то, что трёхсторонняя встреча лидеров двух Корей и США, а также переговоры  глав США и КНДР положительно скажутся на диалоге двух стран по денуклеаризации. Об этом сообщил представитель администрации президента РК Юн До Хан. По его словам, встреча лидеров трёх стран стала ещё одним историческим событием. Он отметил важность усилий Дональда Трампа и Ким Чон Ына, заявив, что Мун Чжэ Ин также делает всё возможное для получения хороших результатов в работе по обеспечению мира на Корейском полуострове. 
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