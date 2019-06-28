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Экономика

В Сеуле обсуждаются меры Токио по ужесточению условий экспорта в РК

Write: 2019-07-01 14:14:34Update: 2019-07-01 14:56:18

В Сеуле обсуждаются меры Токио по ужесточению условий экспорта в РК

Photo : YONHAP News

1 июля в Сеуле под председательством вице-премьера Хон Нам Ги состоялось заседание правительства по вопросу противодействия ужесточению Японией условий экспорта важных материалов в РК. Об этом сообщил представитель министерства планирования и финансов Юн Тхэ  Сик. В ближайшее время министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо объявит позицию южнокорейского правительства на заседании по экспортной стратегии. Между тем, директор департамента внешней торговли и инвестиций министерства Пак Тхэ Сон выразил сожаление по поводу мер Японии, заявив, что данные действия запрещены соглашением ВТО. По его словам, правительство примет ответные меры согласно международному и внутреннему законодательству. 
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