Синдзо Абэ: Меры экономического давления на РК полностью оправданны

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Меры экономического давления, принятые Японией в отношении РК, не противоречат правилам ВТО и не имеют отношения к свободной торговле. Об этом заявил 2 июля в интервью газете «Ёмиури симбун» премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, Япония просто внесла изменения в порядок некоторых процедур, ранее проводившихся на условиях доверительных отношений. Таким образом, Синдзо Абэ по сути признал, что нынешние меры по ограничению экспорта в РК материалов, важных для электронной промышленности, являются ответом на недавнее решение Верховного суда РК, обязавшего японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации времён протектората Японии над Кореей. Помимо этого, японский премьер прокомментировал недавнюю встречу глав КНДР и США в Пханмунчжоме. Он, в частности, выразил надежду на то, что это событие внесёт вклад в развитие диалога двух стран по денуклеаризации. Он также сказал, что передал своё желание провести встречу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном без каких-либо условий. Синдзо Абэ подчеркнул, что не упустит возможности разрешить двусторонние споры и сосредоточится на разрешении проблемы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами.