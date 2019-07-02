Правительство РК готовит жалобу в ВТО на экспортные ограничения Японии

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Министерство промышленности, торговли и энергетики РК приступило к подготовке правовых оснований для подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Японии ужесточить контроль за экспортом важных материалов для ключевых отраслей южнокорейской промышленности. Об этом сообщил в среду представитель правительства РК. Он отметил, что подобная мера Японии противоречит правилам ВТО. В связи с подготовкой министерства к подаче жалобы директор департамента торговой политики Ю Мён Хи отменил запланированную на период с 3 по 7 июля командировку в страны Латинской Америки. Япония ужесточила процедуру экспорта в РК фторированного полиимида, резисторов и фтористого водорода, которые используются в производстве полупроводников и дисплеев. Как сообщил представитель правительства РК, Япония нарушает статью 11 Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая запрещает регулирование объёмов экспорта, если продукты не оказывают серьёзного влияния на национальную безопасность.