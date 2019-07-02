Хон Нам Ги: Ограничительные меры Японии обернутся против их инициаторов

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги назвал меры японских властей по ограничению экспорта в РК важнейших производственных материалов «средством экономического возмездия». Об этом он заявил 4 июля, выступая в программе радио CBS. По его словам, Япония преподносит это как результат утраты доверия, однако абсолютно ясно, что таким образом Токио отвечает на решение Верховного суда РК, которое обязало японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации времён японского протектората над Кореей. Если проблема не разрешится, то последует обращение в ВТО. В настоящий момент проходит внутренняя процедура рассмотрения вопроса, в ходе которой будет решён вопрос о конкретных сроках обращения в ВТО. Подобные меры негативно скажутся не только на южнокорейской, но и на японской экономике,- отметил Хон Нам Ги.