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В РК сохраняется жаркая погода. По данным метеорологической администрации в четверг максимальная температура воздуха в городе Тэгу составляет +34˚С, в Тэчжоне +33 ˚С, в Сеуле и Кванчжу +32 ˚С. В связи с повышением температуры в провинции Канвондо, Кёнсан-Пукто, в восточной части Кёнгидо, в городах Сеуле и Тэгу объявлено предупреждение о жаре. Такая погода сохранится до начала следующей недели. На пятницу прогнозируется ясная погода, небольшие дожди в провинции Канвондо и пасмурная погода в южных регионах страны.