Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Наука

В РК сохраняется жаркая погода

Write: 2019-07-04 10:08:42Update: 2019-07-04 13:55:30

В РК сохраняется жаркая погода

Photo : YONHAP News

В РК сохраняется жаркая погода. По данным метеорологической администрации в четверг максимальная температура воздуха в городе Тэгу составляет +34˚С, в Тэчжоне +33 ˚С, в Сеуле и Кванчжу +32 ˚С. В связи с повышением температуры в провинции Канвондо, Кёнсан-Пукто, в восточной части Кёнгидо, в городах Сеуле и Тэгу объявлено предупреждение о жаре. Такая погода сохранится до начала следующей недели. На пятницу прогнозируется ясная погода, небольшие дожди в провинции Канвондо и пасмурная погода в южных регионах страны. 
Список

Рекомендуем