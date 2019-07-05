9 конфуцианских академий совон включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Девять конфуцианских академий совон периода династии Чосон признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение принято 6 июля в Баку на 43-ей сессии ЮНЕСКО по рекомендации Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при Комитете всемирного наследия. В список включены Сосу-совон в провинция Кёнсан-Намдо, Намге-совон, Оксан-совон, Тонсан-совон и Пёнсан-совон в провинции Кёнсан-Пукто, Тодон-совон в городе Тэгу, Пхирам-совон в провинции Чолла-Намдо, Мусон-совон в провинции Чолла-Пукто и Тонам-совон в провинции Чхунчхон-Намдо. В организации отметили, что данные объекты являются подтверждением корейских культурных традиций, связанных с конфуцианством. Академии сыграли важную роль в распространении неоконфуцианства в Корее, и их здания сохранили до наших дней уникальный архитектурный стиль. В 18-м веке в Корее насчитывалось порядка семисот конфуцианских академий. В настоящее время в Списке ЮНЕСКО 14 исторических объектов, расположенных на территории РК.