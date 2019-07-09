Занятость в РК в июне увеличилась на 281 тыс. человек

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Численность занятого населения в РК составила в июне 27 млн 408 тыс. человек, что на 281 тыс. человек больше, чем в июне прошлого года. Это самый высокий рост занятости с января 2018 года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Наибольший прирост отмечен в сферах здравоохранения – 125 тыс. человек, образования – 74 тыс. человек, гостиничном и ресторанном бизнесе – 66 тыс. человек. Между тем, численность работающих в производственном секторе сократилась на 66 тыс. человек. Количество безработных составило 1 млн 137 тыс. человек, что является максимальным показателем с июня 1996 года. Безработными являются 4% трудоспособного населения. Это на 0,3% больше, чем в июне прошлого года и самый высокий показатель с июня 1999 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет увеличилась на 1,4% по сравнению с прошлым годом, составив 10,4%.