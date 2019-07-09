За четыре года население КНДР возросло на 580 тыс. человек

В этом году население КНДР составило 25 млн 513 тыс. человек, что на 580 тыс. человек больше, чем по итогам переписи 2015 года. Об этом сообщили 11 июля в Бюро переписи населения США. Уровень рождаемости составил 1,9 ребёнка. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 71 год, а уровень смертности 9 на тысячу человек населения. При этом показатель среди новорождённых составил 21 на тысячу, а среди детей младше пяти лет – 25 на тысячу. По прогнозам бюро, в 2025 году население Севера составит 26 млн. 242 тыс. человек. Продолжительность жизни вырастет до 73 лет. В РК в этом году данные показатели составили 51 млн 630 тыс. человек и 83 года.