В РК вступает в силу запрет на притеснения на рабочем месте

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16 июля в РК в силу вступают поправки к закону о трудовых стандартах, запрещающие притеснения на рабочем месте. Данная инициатива запрещает действия, приводящие к ухудшению условий работы, физическому и душевному насилию и другим подобным последствиям со стороны работодателя и одного работника в отношении других работников, используя более высокое положение. Под действие закона подпадают также случаи оскорбления и унижения, происходящие в соцсетях, во время командировки, на корпоративных мероприятиях, в ходе личной встречи. Помимо устных оскорблений, насилия и домогательств, в эту категорию также могут подпадать принуждение к участию в корпоративных вечеринках, к употреблению алкоголя и курению. Заявление о подобных случаях может подать потерпевший или свидетель произошедшего, обратившись в кадровый или другой профильный отдел компании. Руководство должно немедленно приступить к внутреннему расследованию ситуации. При этом потерпевшему должна быть предоставлена помощь в виде оплачиваемого отпуска и других мер. В случае подтверждения нарушения закона виновный может быть подвергнут дисциплинарному взысканию и переводу на другое рабочее место. Если же работодатель уволит жертву или просто заявителя, то он может стать объектом наказания в виде лишения свободы до трёх лет или штрафа в размере до 30 тыс. долларов.