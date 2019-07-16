РК неоднократно и безрезультатно пыталась обсудить возможность встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ

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Правительство РК неоднократно выходило на контакт с японскими властями, чтобы договориться о проведении встречи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Однако все попытки оказались безрезультатными. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики РК Хон Нам Ги, выступая в понедельник на заседании специального бюджетного комитета. На вопрос о том, была ли между США и Японией какая-либо договорённость по ограничительным мерам Токио, он ответил, что, скорее всего, ничего подобного не было. Хон Нам Ги также отметил, что РК прилагала больше усилий не для привлечения США к спору с Японией, а для разрешения ситуации через прямые контакты с Токио.