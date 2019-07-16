Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

РК неоднократно и безрезультатно пыталась обсудить возможность встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ

Write: 2019-07-16 10:50:25Update: 2019-07-16 10:54:16

РК неоднократно и безрезультатно пыталась обсудить возможность встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ

Photo : YONHAP News

Правительство РК неоднократно выходило на контакт с японскими властями, чтобы договориться о проведении встречи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Однако все попытки оказались безрезультатными. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики РК Хон Нам Ги, выступая в понедельник на заседании специального бюджетного комитета. На вопрос о том, была ли между США и Японией какая-либо договорённость по ограничительным мерам Токио, он ответил, что, скорее всего, ничего подобного не было. Хон Нам Ги также отметил, что РК прилагала больше усилий не для привлечения США к спору с Японией, а для разрешения ситуации через прямые контакты с Токио. 
Список

Рекомендуем