В Вашингтоне состоится встреча парламентариев РК, США и Японии

Парламентарии РК, США и Японии планируют провести 26 июля в Вашингтоне неофициальную встречу. Судя по всему, они могут затронуть вопрос о мерах Японии по ограничению экспорта в РК стратегических сырьевых материалов. Планируется, что в южнокорейскую делегацию войдут бывший спикер Национального собрания Чон Сэ Гюн, депутаты Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ли Су Хёк, от оппозиционной партии Свободная Корея Ким Сэ Ён, от партии Справедливого будущего Ли Сан Дон. Возможно также участие по одному представителю от РК и США из числа членов двустороннего Парламентского форума. В состав японской делегации войдут восемь человек, в том числе независимый депутат Палаты представителей Масахару Накагава, член Либерально-демократической партии Кунико Иногучи и другие. От США в мероприятии, как ожидается, примут участие член Палаты представителей Конгресса Марк Такано, его бывший коллега Дэн Маффэй и другие, всего четыре человека. По словам представителя Национального собрания РК, программа встречи пока окончательно не утверждена, поэтому возможны незначительные изменения.