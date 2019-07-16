Южнокорейская система контроля экспорта стратегического сырья эффективнее японской

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Южнокорейская система контроля экспорта стратегических материалов, которые могут быть использованы в военном производстве, гораздо эффективнее, чем в Японии. К такому выводу пришли эксперты Института науки и международной безопасности (ISIS), проведя исследование данной проблемы в двухстах странах. РК заняла 17-е место, а Япония лишь 36-е. Лидеры рейтинга - США, Великобритания, Швеция, Германия, Австралия, Сингапур, Португалия. КНДР оказалась в конце списка. Оценка производилась по различным критериям, общая максимальная оценка 1.300 пунктов. Показатель РК, получившей высокие оценки в сфере соблюдения международных соглашений и законодательства, составил 897 пунктов. Япония с отметкой 818 пунктов получила более низкие, чем РК оценки в категории законодательства и возможностях финансового контроля. Впервые этот рейтинг был составлен в 2017 году. Тогда Япония заняла 29-е, а РК 32-е место.