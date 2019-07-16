Южнокорейские компании выделяют средства в сферу четвёртой промышленной революции

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За последние пять лет крупнейшие отечественные компании вложили около 1 млрд долларов в стартапы в сфере четвёртой промышленной революции. По данным финансово-консалтингового портала SEO Score, 186 из 500 крупнейших компаний страны вкладывали инвестиции в новые стартапы в период с 2014 года по первый квартал этого года. Зарегистрирован 251 стартап в сфере четвёртой промышленной революции. Они получили инвестиции в объёме 1 трлн 196 млрд 800 млн вон или 1 млрд 14 млн долларов. Наибольшие инвестиции сделали компании Naver, Hyundai Motors, GS Home Shoping, Samsung, LG и другие. Значительный рост вложений в эту сферу наблюдается с 2016 года.