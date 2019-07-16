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Экономика

Хон Нам Ги: Действия Японии нежелательны для экономик двух стран и глобальных рынков.

Write: 2019-07-17 13:12:54Update: 2019-07-17 17:13:01

Хон Нам Ги: Действия Японии нежелательны для экономик двух стран и глобальных рынков.

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги вновь призвал Японию снять ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов и провести переговоры по этому вопросу с южнокорейской стороной. Выступая в среду на совещании министров экономического блока, он сказал, что дальнейшее ухудшение ситуации, вызванное действиями Японии, нежелательно как для экономики двух стран, так и для глобальных рынков. Министр сказал, что торговые ограничения, применяемые в отношении конкретной страны, вызывают беспокойство, добавив, что этот шаг может подорвать основы экономического сотрудничества между Сеулом и Токио, а в конечном итоге помешать глобальному экономическому росту 
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