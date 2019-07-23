Национальное собрание РК приняло резолюцию об отношениях с Японией

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22 июля комитет по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли Национального собрания РК единогласно принял резолюцию с требованием к Японии отменить ограничительные экспортные меры. Документ состоит из четырёх пунктов. Первое - это утверждение о том, что меры Японии не только наносят ущерб отношениям двух стран, но и нарушают мировой порядок свободной торговли. Далее составители документа изложили требование о немедленной отмене мер экономического возмездия. Озвучена также позиция о том, что стороны должны стремиться к дипломатическому урегулированию двустороннего спора, а правительство Японии должно прекратить беспочвенные обвинения в нарушениях санкционного режима в отношении КНДР. Последний пункт - это требование к правительству РК принять активные меры по обеспечению защиты отечественной экономики от действий Японии.