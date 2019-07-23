Минобороны России опровергло факт нарушения воздушного пространства РК самолётами Ту-95МС

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Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС не нарушали границы других государств, выполняя плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Восточного моря. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны России. «По данным объективного контроля, маршрут самолётов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, не нарушая воздушного пространства Южной Кореи», - говорится в сообщении минобороны России. «В районе островов Токто к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные манёвры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности». При этом «южнокорейские лётчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили манёвр, удалившись от российских самолётов». Южнокорейские истребители не в первый раз пытаются помешать российским самолётам, «ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО». Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и «не признаются Российской Федерацией, о чём неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам»,- говорится в заявлении минобороны России.